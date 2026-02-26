El Frente Amplio y el PIT-CNT convocan el sábado a una "caravana por la paz y contra el bloqueo en Cuba"

El Frente Amplio y el PIT-CNT brindarán este jueves al mediodía una conferencia de prensa para informar los detalles de la caravana que realizarán el sábado “por la paz y contra el bloqueo, en solidaridad con el pueblo de Cuba ”.

La caravana comenzará a las 10 de la mañana del próximo sábado y tendrá varios puntos de salida: Ciudad de la Costa, Ruta 8, Santoral, Ruta 5, Plaza Lafone y Ciudad del Plata.

Finalizará con una concentración en el Palacio Legislativo a la hora 13, según el comunicado que publica el Frente Amplio.

Seguí leyendo Preinvestigadora en el Senado por Cardama: Diputado del Partido Nacional acusó al FA de falta de comunicación

Esta movilización, a la que se suman varias organizaciones sociales como Fucvam, FEUU, Crysol y Mundo Afro, se realiza en momentos de alta tensión entre Estados Unidos y Cuba, y la presión del presidente Donald Trump para que haya un cambio de gobierno y de régimen en la isla.

Esto ocurre tras la captura en Caracas y el traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y lavado de activos en Nueva York.

Tras esa operación militar que ordenó Trump en Venezuela, dijo que a Cuba no le quedaba mucho tiempo para cambiar de régimen.

En ese contexto, este miércoles un buque de la Armada cubana interceptó una embarcación con matrícula de Florida, Estados Unidos, y tras un tiroteo abatió a cuatro personas.

Cuba denuncia un intento de infiltración por mar de un grupo armado de Estados Unidos.