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opreativo en el mar

Portugal incauta cinco toneladas de cocaína en un barco procedente de América Latina

El barco se dirigía desde un país latinoamericano no identificado y fue abordado a 1.185 kilómetros de Lisboa. Hay tres detenidos.

Foto: AFP. Lisboa, Portugal.

Foto: AFP. Lisboa, Portugal.

La policía portuguesa incautó unas cinco toneladas de cocaína en un portacontenedores procedente de América Latina y detuvo a tres extranjeros, informaron las autoridades locales este miércoles.

El barco se dirigía desde un país latinoamericano no identificado y fue abordado a unas 640 millas náuticas (1.185 km) de Lisboa en "condiciones extremadamente difíciles", anunció la policía judicial en un comunicado.

La operación, en la que también participaron la marina y el ejército del aire, permitió "desmantelar un grupo criminal dedicado a contrabandear grandes cantidades de droga a Europa", precisó.

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Los investigadores se incautaron de varios objetos y arrestaron a dos pasajeros y a un miembro de la tripulación "sospechosos de estar involucrados en el esquema criminal", según el comunicado.

Los sospechosos son extranjeros pero no se reveló su nacionalidad.

El buque portacontenedores fue escoltado por la marina portuguesa hasta el puerto de Sines (suroeste), adonde llegó el martes.

La investigación está a cargo de las autoridades británicas y españolas. Según la agencia de prensa Lusa, el barco había hecho una escala en Panamá.

FUENTE: AFP.

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