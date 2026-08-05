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En el prado

Una policía se defendió ante cuatro rapiñeros y baleó a al menos uno, que está internado grave

La funcionaria sufrió un intento de rapiña cuando vestía de particular en el Prado. La amenazaron con armas y disparó, al menos, cinco veces.

Una funcionaria fue víctima de un intento de rapiña mientras vestía de particular en el Prado.

Foto: Subrayado. Avenida 19 de Abril y Agraciada.

Foto: Subrayado. Avenida 19 de Abril y Agraciada.

Cuatro delincuentes intentaron rapiñar a una policía que circulaba en su moto vestida de particular este martes de noche en avenida 19 de Abril y Agraciada, en el Prado.

Hicieron que se detenga y baje del vehículo para robárselo. Dos de los rapiñeros iban a mostrarles armas de fuego cuando ella sacó su arma de reglamento y disparó, al menos, cinco veces, de acuerdo con la información a la que accedió Subrayado.

Tres de los hombres subieron a las motos y huyeron, mientras que el cuarto, de 23 años y sin antecedentes penales, quedó herido en la calle.

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La víctima —que resultó ilesa– informó a la Policía sobre lo sucedido y un patrullero trasladó al herido al Hospital Español; recibió un disparo en el glúteo derecho que le provocó varias perforaciones internas. En consecuencia, está internado en grave estado en CTI.

La escena del intento de rapiña fue periciada por Policía Científica y los investigadores de la zona operacional I reunieron filmaciones de cámaras de videovigilancia. El rapiñero permanece internado con custodia y una vez que tenga el alta será detenido y puesto a disposición de la Justicia. Mientras, sigue la búsqueda de los tres prófugos.

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