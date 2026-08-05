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Denuncias cruzadas

Más de 10 disparos contra el auto de un hombre en Cerrito: denunció que tuvo altercado con el novio de su expareja

El dueño del vehículo denunció que fue golpeado, amenazado con un machete y chocado. Él y su expareja se hicieron denuncias cruzadas por violencia doméstica este martes.

Video cedido a Subrayado.

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Un hombre de 33 años denunció que —delante de su hija adolescente— fue víctima de agresiones de parte de su expareja y del actual novio de la mujer este martes. Según dijo, recibió golpes de puño, fue amenazado con un machete y cuando intentaba irse en su auto fue chocado.

Según supo Subrayado, la mujer lo denunció por violencia doméstica y luego él hizo lo mismo contra ella.

Tras ese episodio de disturbios y denuncias cruzadas, el hombre regresó a su casa sobre la calle Santiago Sierra, en Cerrito de la Victoria, donde vive con su madre que es policía.

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El Volkswagen Gol azul lo estacionó frente a su puerta y, sobre las 22:30, pasó un hombre caminando y disparó al menos 11 veces contra el vehículo. Eso quedó registrado en una cámara de videovigilancia a cuya imagen accedió Subrayado.

Entonces, las detonaciones fueron registradas por el sistema Shotspotter y la Policía envió efectivos al lugar, quienes hallaron el auto con varios impactos de bala. Según constató Subrayado este miércoles de mañana, se observan en él seis impactos.

El ataque no dejó ninguna persona lesionada. Ahora personal policial de Violencia Doméstica trabaja sobre las denuncias cruzadas y las agresiones, mientras que los investigadores de zona III buscan esclarecer los hechos y dar con el hombre que estaba armado y disparó.

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Foto: Subrayado. Imagen aérea de Montevideo, desde la Torre de Canal 10, tomada en la mañana del 5 de agosto de 2026.
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