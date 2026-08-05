Subsecretario de Ganadería espera que Brasil "pueda superar este error o disparate del presidente argentino"

El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay Matías Carámbula fue consultado este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, que llamó “ladrón y corrupto” a su par de Brasil Lula Da Silva, y si esto puede afecta la negociación dentro del Mercosur por las cuotas de acceso a la Unión Europea libre de aranceles, en el marco del acuerdo firmado entre ambos bloques regionales.

“No tengo claro en estas horas si hubo alguna situación más en esta tensa relación entre el gobierno de Brasil y el de Argentina. En principio creo que hay una cultura ya del Mercosur y particularmente de Brasil de cuidar el bloque y cuidarlo con altura, yo espero que se pueda salir de esta situación que indudablemente no tengo duda de una tensión innecesaria y fuera de lugar del presidente Milei hacia el gobierno de Brasil, que es eso, trasciende más allá de los colores políticos y la institucionalidad que hay que cuidar y el bloque Mercosur en este caso. No nos hace bien a nadie, y a Uruguay menos, que haya una tensión entre los dos principales socios del bloque”, respondió Carámbula.

Y en particular sobre las cuotas de exportación del Mercosur a la Unión Europea, agregó: “No sé cómo lo trasladará en ese caso Brasil, si hay alguna medida en esta situación tan compleja y tensa. Me imagino que Brasil va a estar a la altura de no condicionar estos procesos que son tan largos de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, y las internas dentro del bloque”.

Consultado sobre la decisión de Brasil de retirar a su embajador en Buenos Aires, Carámbula comentó: “Es clara la señal política, pero creo que la diplomacia brasilera tiene una trayectoria y

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Marcos Carámbula