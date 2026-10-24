Delincuentes entraron por un boquete a un centro social de Piedras Blancas que atiende a más de 1.000 niños y adolescentes con autismo y discapacidad.
Por un boquete entraron a robar y causaron destrozos en un centro social que atiende niños con autismo y discapacidad
Lo que más preocupa a los encargados del lugar es el destrozo de los materiales que utilizan los niños y el efecto que puede tener en ellos. Robaron dinero, celulares, una computadora y otros objetos.
Robaron dinero de una caja chica, celulares, una computadora y objetos de limpieza, entre otras cosas.
Pero lo que más preocupa a los responsables del lugar es el destrozo que causaron en los materiales que utilizan los niños, y el efecto negativo que puede tener en ellos, dijo Sergio Echeto a Subrayado, uno de los encargados.
"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus en Pocitos
Este centro trabaja con más de 80 profesionales y atiende a 1.200 niños y adolescentes con alguna discapacidad o neurodivergencia y dificultades de aprendizaje. Tiene cinco sedes y la asaltada este sábado de madrugada fue abierta hace un mes.
Los delincuentes entraron por un boquete en un muro exterior:
Dejá tu comentario