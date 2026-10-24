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EN PIEDRAS BLANCAS

Por un boquete entraron a robar y causaron destrozos en un centro social que atiende niños con autismo y discapacidad

Lo que más preocupa a los encargados del lugar es el destrozo de los materiales que utilizan los niños y el efecto que puede tener en ellos. Robaron dinero, celulares, una computadora y otros objetos.

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Delincuentes entraron por un boquete a un centro social de Piedras Blancas que atiende a más de 1.000 niños y adolescentes con autismo y discapacidad.

Robaron dinero de una caja chica, celulares, una computadora y objetos de limpieza, entre otras cosas.

Pero lo que más preocupa a los responsables del lugar es el destrozo que causaron en los materiales que utilizan los niños, y el efecto negativo que puede tener en ellos, dijo Sergio Echeto a Subrayado, uno de los encargados.

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Este centro trabaja con más de 80 profesionales y atiende a 1.200 niños y adolescentes con alguna discapacidad o neurodivergencia y dificultades de aprendizaje. Tiene cinco sedes y la asaltada este sábado de madrugada fue abierta hace un mes.

Los delincuentes entraron por un boquete en un muro exterior:

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