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tienen 24 y 26 años

Dos jóvenes fueron apuñalados en Salto en distintos hechos y no quisieron denunciar

Uno de los heridos tiene 24 años y el otro, 26. Ambos fueron asistidos en el hospital de Salto y dijeron desconocer quién los atacó.

Foto: Subrayado, archivo. Patrullero en el hospital de Salto.&nbsp;

Foto: Subrayado, archivo. Patrullero en el hospital de Salto. 

Dos jóvenes resultaron heridos con armas blancas en distintos hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Salto. Ambos fueron trasladados al hospital local y no quisieron hacer la denuncia, señaló la Policía.

El primer caso se registró próximo a la 1:00, cuando un joven de 24 años ingresó al hospital acompañado por su madre. Según manifestó, había sido herido en el barrio Cerro y desconocía quién lo había atacado. Además, expresó que no quería intervención policial.

El diagnóstico primario fue de una herida de arma blanca y quedó bajo asistencia médica para realizarse una tomografía. Personal de la Dirección de Investigaciones continúa con las averiguaciones.

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Tres horas después, sobre las 4:00, un joven de 26 años se presentó en la Seccional 3.ª con abundante sangrado en la zona abdominal y entre las piernas. Dijo desconocer quién lo había herido, no aportó más datos sobre lo ocurrido y tampoco quiso hacer la denuncia.

El joven solicitó asistencia médica, por lo que los policías lo trasladaron en un patrullero al Hospital Regional Salto. Llegó consciente y quedó ingresado con diagnóstico primario de heridas de arma blanca.

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