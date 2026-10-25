Dos jóvenes fueron apuñalados en Salto en distintos hechos y no quisieron denunciar

Dos jóvenes resultaron heridos con armas blancas en distintos hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Salto. Ambos fueron trasladados al hospital local y no quisieron hacer la denuncia, señaló la Policía.

El primer caso se registró próximo a la 1:00, cuando un joven de 24 años ingresó al hospital acompañado por su madre. Según manifestó, había sido herido en el barrio Cerro y desconocía quién lo había atacado. Además, expresó que no quería intervención policial.

El diagnóstico primario fue de una herida de arma blanca y quedó bajo asistencia médica para realizarse una tomografía. Personal de la Dirección de Investigaciones continúa con las averiguaciones.

Tres horas después, sobre las 4:00, un joven de 26 años se presentó en la Seccional 3.ª con abundante sangrado en la zona abdominal y entre las piernas. Dijo desconocer quién lo había herido, no aportó más datos sobre lo ocurrido y tampoco quiso hacer la denuncia.

El joven solicitó asistencia médica, por lo que los policías lo trasladaron en un patrullero al Hospital Regional Salto. Llegó consciente y quedó ingresado con diagnóstico primario de heridas de arma blanca.