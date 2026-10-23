Da Silva presentó proyecto para prohibir instalación de centros de datos sobre acuíferos Guaraní y Raigón

El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, presentó un proyecto de ley con la intención de preservar los acuíferos estratégicos del Uruguay frente a los riesgos ambientales asociados a la instalación de grandes centros de procesamiento y almacenamiento de datos, conocidos internacionalmente como data centers.

El senador presentó este proyecto pocos días después del anuncio por parte del gobierno de la inversión de más de 5.000 millones de dólares por parte de la empresa española Solaria en la instalación de este tipo de emprendimientos.

Si bien Da Silva reconoce que el crecimiento de esta actividad representa una oportunidad de inversión, innovación tecnológica y desarrollo económico, entiende que su expansión debe ser compatible con la protección de los recursos naturales, particularmente de las reservas de agua subterránea.

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En el artículo primero habla de prohibición de construcción e instalación de nuevos centros de procesamiento y almacenamiento masivo de datos sobre la superficie de acuíferos estratégicos del territorio nacional, independientemente de su tecnología de refrigeración o consumo de agua.

El artículo dos refiere a que quedan comprendidos en la prohibición los sistemas acuíferos Guaraní y Raigón, incluyendo expresamente la zona de Libertad, departamento de San José, así como los demás acuíferos que determine la ley.

El artículos tres habla de la aplicación. Será el Ministerio de Ambiente quien determinará, mediante cartografía hidrogeológica oficial, los límites territoriales de las áreas protegidas.

Da silva explicó su posición. "Nos parece importante, previamente, si el Uruguay va a ingresar en esta política de atracción de centros de datos, dejar en claro que ni en el acuífero Guaraní ni en el acuífero Raigón se puedan hacer estos megagalpones. Básicamente, por un tema preventivo", indicó.