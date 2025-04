"Por razones políticas y éticas" el Partido Nacional no vota la venia de Mario Layera, dijo Bianchi; "no nos genera confianza"

El Partido Nacional anunció que no dará sus votos para que el Senado apruebe la venia de Mario Layera como director de Inteligencia Estratégica del Estado.

“No vamos a votar la venia de Layera porque recibimos el informe de Fiscalía sobre su situación procesal y hay dos causas archivadas pero hay una que está abierta, y es la de Morabito, nada menos”, dijo Bianchi, y agregó: “Para nosotros es inocente y la presunción de inocencia es fundamental, pero el problema es que no vamos a dar la venia por razones políticas y éticas. El cargo al que se propone a Layera yo diría que es el más sensible del Estado en cuanto a las responsabilidades porque sería, si se le da la venia, director de Inteligencia Estratégica del Estado, o sea que todo el Estado uruguayo está sometido a su autoridad, que además depende del Poder Ejecutivo. Entonces, tiene que generar confianza, y por razones políticas y éticas no nos genera confianza”.