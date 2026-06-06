Por la vereda, en moto y con uniforme de delivery, delincuente arrebató un celular en Punta Carretas: quedó filmado

Un delincuente que vestía uniforme de una empresa de reparto le robó el celular a un joven de 22 años pasadas las 15:00 de este sábado frente al shopping de Punta Carretas.

Un video al que accedió Subrayado muestra el momento del arrebato sobre José Ellauri. El hombre circulaba en moto por la vereda cuando sorprendió a la víctima por detrás y le quitó de las manos un Iphone 17 Pro Max.

Policías que patrullaban la zona fueron alertados del robo y acudieron al lugar. El joven realizó la denuncia y no sufrió lesiones.

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Según varias denuncias que ha recibido la Policía en las últimas semanas, delincuentes utilizan el mismo método: se visten como repartidores para no despertar sospechas y acercarse a las víctimas.

El autor del robo escapó y fue perdido de vista. Permanece prófugo.