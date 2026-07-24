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Tiene 21 años

Imputan a un delincuente por cinco rapiñas solo en julio: a una óptica, a una heladería y a peluquerías

La investigación contra el delincuente de 21 años comenzó con una rapiña en una óptica en la avenida 18 de Julio. Luego, la Policía lo vinculó a delitos similares en esos otros comercios.

Foto: Subrayado. Policía en 18 de Julio.

Foto: Subrayado. Policía en 18 de Julio.

Un delincuente de 21 años fue imputado por la Justicia como presunto autor de cinco rapiñas especialmente agravadas cometidas solo en julio, informó la Policía.

Las investigaciones comenzaron a partir de una rapiña cometida el 7 de julio, sobre las 18:40, en una óptica ubicada en la avenida 18 de Julio y Doctor Pablo de María. En ese comercio, una mujer de 30 años fue víctima del robo de dinero y celulares.

A medida que avanzó la investigación, la Policía logró vincular al sospechoso con otros cuatro delitos similares: una rapiña a una heladería el 15 de julio, dos rapiñas a peluquerías el 17 y el 21 de julio.

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En tanto, el quinto delito no lo trabajó la Policía sino otra institución, por lo que, de momento, no se tienen detalles.

Tras la audiencia judicial, el Juzgado Penal de 45º Turno imputó al detenido, que tiene antecedentes penales, por la presunta autoría de cinco delitos de rapiña especialmente agravados en reiteración real.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 22 de noviembre de 2026.

La investigación fue realizada por policías de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo.

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