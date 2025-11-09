RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN

Por casos de violencia y reclamo por presupuesto: sindicatos de profesores y maestros paran y se movilizan este lunes

Sindicalistas explican que buscan "tener un mayor presupuesto para contar, por ejemplo, con más equipos multidisciplinarios que nos ayuden a docentes y adscriptos a trabajar ese flagelo que azota a la sociedad”.

ADES-liceos-sindicato-secundaria-archivo

Este lunes, el sindicato de profesores de Secundaria realizará un paro de 24 horas en todos los liceos de la capital del país. Esta medida estará acompañada de una concentración en Torre Ejecutiva, junto con la asociación de maestros del Uruguay.

“Las maestras van a hacer un corredor de túnicas blancas y la idea es entregarle al presidente Yamandú Orsi una carta por cada uno de los sindicatos, para hacerle saber las preocupaciones que tenemos, no solamente con respecto a la violencia, sino también por la lucha presupuestal”, indicó Verónica Méndez, de Ades.

Respecto a la violencia, los docentes consideran que “es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, que está en todos los ámbitos. Por eso es tan importante, para poder de cierto modo manejar lo que pasa dentro de los liceos, de las escuelas y las UTU tener un mayor presupuesto para contar, por ejemplo, con más equipos multidisciplinarios que nos ayuden a docentes y adscriptos a trabajar ese flagelo que azota a la sociedad”.

AFP
Seguí leyendo

El saludo del papa León XIV a Uruguay, por los 200 años de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres

Paola López, del sindicato de maestros, explicó que el paro que se extiende hasta el lunes es también por la preocupación que les genera "la agresión a niños, niñas y familias en el centro escolar, dentro del recinto escolar. Entendemos que hay una responsabilidad estatal".

reclamo-maestras-1ef65d830c4a73a5fb21c7de817bda424631725836fde930c7dda720b1f302a4

Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"

Te puede interesar

Festejo de Nacional en el cierre del Torneo Clausura. Foto: Foco UY
TORNEO CLAUSURA

Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
Foto: FOCO UY
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor

Dejá tu comentario