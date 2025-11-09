RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORNEO CLAUSURA

Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo

Los goles fueron de Juan Ignacio Álvarez para Defensor, en el primer tiempo, y de Nicolás López para Nacional en los 30 minutos del segundo tiempo.

Festejo de Nacional en el cierre del Torneo Clausura. Foto: Foco UY

Festejo de Nacional en el cierre del Torneo Clausura. Foto: Foco UY

Defensor y Nacional disputaron la fecha 15. Foto: Foco UY

Defensor y Nacional disputaron la fecha 15. Foto: Foco UY

Nacional clasificó directo a la final del campeonato uruguayo, tras empatar este domingo contra Defensor en el estadio Franzini y sostener su puntaje. Ahora, esperará la definición de semifinal que jugarán Peñarol y Liverpool el próximo domingo.

El partido comenzó a las 16:30. A los 41 minutos Juan Ignacio Álvarez abrió el marcador para Defensor, que pasó a ganarle 1 a 0 a Nacional. A los 71 minutos de partido, fue el gol de Diente López para el tricolor, que dejó el marcador 1 a 1.

Los árbitros fueron Leodán González de principal, Pablo Llarena y Javier Irazoqui de asistentes, Leandro Lasso como cuarto árbitro y Andrés Cunha y Andrés Nievas en el VAR.

Foto: FOCO UY
Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor
Los equipos:

