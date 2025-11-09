Nacional clasificó directo a la final del campeonato uruguayo, tras empatar este domingo contra Defensor en el estadio Franzini y sostener su puntaje. Ahora, esperará la definición de semifinal que jugarán Peñarol y Liverpool el próximo domingo.
Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
Los goles fueron de Juan Ignacio Álvarez para Defensor, en el primer tiempo, y de Nicolás López para Nacional en los 30 minutos del segundo tiempo.
El partido comenzó a las 16:30. A los 41 minutos Juan Ignacio Álvarez abrió el marcador para Defensor, que pasó a ganarle 1 a 0 a Nacional. A los 71 minutos de partido, fue el gol de Diente López para el tricolor, que dejó el marcador 1 a 1.
Los árbitros fueron Leodán González de principal, Pablo Llarena y Javier Irazoqui de asistentes, Leandro Lasso como cuarto árbitro y Andrés Cunha y Andrés Nievas en el VAR.
Los equipos:
