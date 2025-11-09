El saludo del papa León XIV a Uruguay, por los 200 años de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres

El papa León XIV envió un mensaje a Uruguay por los 200 años de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres.

Este domingo en el departamento de Florida se desarrolló la peregrinación nacional Virgen de los Treinta y Tres, denominada patrona de Uruguay, con celebración, muestras artísticas y la salida en procesión desde el prado al santuario de la virgen.

Por tal motivo el papa envió un comunicado y en el mismo expresó: “Me uno a la acción de gracias por las abundantes bendiciones que nuestra madre celestial ha alcanzado de su hijo jesucristo a ese querido pueblo latinoamericano” expresó.

Seguí leyendo Enfermera fue agredida en el Hospital de Clínicas y el sindicato analiza medidas por "creciente inseguridad y hostilidad"

El comunicado señala que “las raíces cristianas están entrañablemente entrelazadas con la historia y la libertad de Uruguay”.

El papa recibió semanas atrás al presidente de la República Yamandú Orsi y se comprometió a visitar Uruguay.