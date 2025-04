Políticos de la oposición piden la renuncia de Cairo y advierten interpelación si continúa en el cargo de ministra

La senadora blanca Graciela Bianchi fue una de las que anunció que de no renunciar al cargo, la interpelarán.

“Si no renuncia antes, la llamaremos a interpelación”, escribió Bianchi en X. Más tarde, en la misma red, agregó: "Señora ministro Cecilia Cairo, usted cometió delitos y le aclaro que “arreglar” después no corrige su actitud. Por las dudas: 'La ignorancia de la ley no es excusa'".