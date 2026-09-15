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joven detenido

Policías ubicaron a un delincuente prófugo del Inisa: estaba requerido por un homicidio y rapiñas

Durante su detención, el joven de 18 años quiso dispararles a los policías pero el proyectil quedó atascado. En respuesta, los efectivos lo balearon siete veces y está internado estable.

Foto: Subrayado. Centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.

Foto: Subrayado. Centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.

Foto cedida a Subrayado. Pistola incautada al joven, donde se observa un proyectil que quedó trancado.

Foto cedida a Subrayado. Pistola incautada al joven, donde se observa un proyectil que quedó trancado.

El 24 de enero, tres jóvenes se amotinaron, agredieron a funcionarios y fugaron del local de Inisa ubicado en Bulevar Artigas y Cufré. Uno de ellos tenía 17 años en ese momento y estaba internado allí por haber cometido un homicidio.

Desde que se fugó estaba siendo buscado por varias dependencias policiales porque siguió cometiendo delitos: está requerido por el Departamento de Homicidios por presuntamente haber matado a un hombre de 30 años en Nuevo París el 29 de mayo, también por Investigaciones de la Zona Operacional IV por al menos cuatro rapiñas de vehículos, en comercios y a repartidores. También es investigado por otras dependencias.

En la noche de este lunes, cinco policías de Investigaciones de la Zona IV que estaban tras sus pasos se desplegaron en la zona de Emancipación y Triunfo, en Nuevo París. Ese mismo día había rapiñado una moto, según los investigadores, y cuando los policías lo encontraron el delincuente les apuntó con una pistola 9 mm que tenía la numeración limada y un cargador con capacidad para 30 municiones.

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Foto cedida a Subrayado. Pistola incautada al joven, donde se observa un proyectil que quedó trancado.

Foto cedida a Subrayado. Pistola incautada al joven, donde se observa un proyectil que quedó trancado.

Según supo Subrayado, el delincuente disparó, pero el proyectil quedó atascado y no salió. Los investigadores respondieron a la agresión y le dispararon siete veces a la altura del pecho; fue trasladado al Hospital del Cerro y permanece internado en estado estable. Los policías resultaron ilesos.

Cuando sea dado de alta quedará detenido y será puesto a disposición de Fiscalía para resolver su situación judicial respecto a la fuga del Inisa, el homicidio ocurrido en mayo por el que es investigado y por presuntamente haber cometido cuatro rapiñas.

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