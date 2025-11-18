Policías de Río Negro le salvaron la vida dos veces a una beba de 21 días que se estaba ahogando

Una beba de 21 días de vida debió ser asistida de urgencia dos veces por policía de la Jefatura de Río Negro por estar ahogándose con un vómito.

El jefe de Policía de Río Negro, Williams García, indicó que los episodios ocurrieron en dos turnos diferentes e involucraron a diferentes efectivos de ambos turnos. Destacó la habilidad y la valentía de actuar de los policías con profesionalismo, basados en su experiencia y conocimientos en primeros auxilios.

El agente de la seccional 2ª, Luciano Martínez, contó que la mamá de la beba, de 28 años, se acercó a los efectivos a pedir ayuda, porque la pequeña estaba ahogada y casi no tenía signos vitales. Eran las 22:45 horas.

Martínez corrió a auxiliarla, tomó a la beba en sus brazos y comenzó a realizarle la maniobra de Heimlich, un procedimiento de primeros auxilios usado cuando una persona se está ahogando. La pequeña reaccionó y pudo respirar por sus propios medios.

Junto a su compañero Rafael Torres de la Brigada de Seguridad Rural trasladaron a la beba y a su madre desde la seccional 2ª hasta el hospital local. Torres destacó el trabajo en equipo para salvar a la niña.

Miguel Fedarosky de la Policía de Río Negro contó detalles del segundo episodio vivido por la beba y su familia también en horas de la noche. La madre de la pequeña volvió a acudir a la seccional policial a pedir ayuda para el traslado de su hija.

El cuadro era el mismo, la niña estaba ahogada y no podía respirar. Los efectivos comenzaron a prestarle los primeros auxilios y trasladarla nuevamente al centro de salud. La beba fue derivada por precaución al CTI del Hospital de Paysandú.

Alison ya recibió el alta médica y se encuentra en buen estado de salud. La madre, María Mesa, que vive en el barrio Las Canteras de Fray Bentos, y la hermana mayor de la beba, Nicole, escribieron cartas en agradecimiento a los policías que le salvaron la vida.