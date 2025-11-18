RECIBÍ EL NEWSLETTER
Aún persiste la falla que hizo caer parte de los servicios en internet: lo que se sabe del incidente

"Un problema que se produjo en la red Cloudflare afectó a una gran parte del tráfico que depende de nosotros", señaló en X Dane Knecht, su director técnico.

Numerosos sitios web, entre ellos la red social X, la plataforma de música Spotify y el robot conversacional ChatGPT, registraron interrupciones este martes debido a un incidente técnico que afectó al proveedor estadounidense de servicios en línea Cloudflare.

Cloudflare es una plataforma que proporciona servicios de seguridad, gestión y optimización del tráfico para sitios web y aplicaciones. Asegura que gestiona cerca del 20% del tráfico mundial de internet.

Un "error latente" en uno de sus servicios "comenzó a provocar fallos tras un cambio de configuración rutinario", lo que "provocó un deterioro general de nuestra red", precisó Knecht. "No se trató de un ataque", afirmó.

La página web Downdetector, donde los internautas informan de problemas de conexión, registró perturbaciones para los usuarios de la red social X, del videojuego "League of Legends" y de algunos servicios de Google y OpenAI, creador de ChatGPT.

Cuando un usuario de X le preguntó por la duración de la interrupción, Knecht respondió que ya se había "resuelto".

Esta avería recuerda a la que se produjo en octubre en las plataformas a distancia (cloud) de Microsoft y Amazon (AWS), impactando en los servicios en línea de videojuegos, comercios y compañías de transporte.

"Este incidente, al igual que la reciente avería de AWS, pone de manifiesto hasta qué punto algunos servicios de internet muy importantes dependen de un número relativamente reducido de actores principales", advierte Alan Woodward, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Surrey (Reino Unido).

En su opinión, "es un arma de doble filo, ya que estos proveedores de servicios deben ser de gran envergadura para ofrecer la escala y el alcance global que requieren las grandes marcas. Pero cuando tienen un problema, el impacto es considerable".

FUENTE: AFP.

