Fuerza Aérea recibió 25 reportes "por avistamientos nocturnos de luces en vuelo" y determinó que eran satélites

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) de la Fuerza Aérea recibió 25 reportes "por avistamientos nocturnos de luces en vuelo" en varios departamentos.

Tras un análisis de evidencias fotográficos y audiovisuales, así como evaluación de relatos, determinaron que se trataba del "pasaje de satélites del sistema Starlink y otras plataformas satelitales en órbita".

Los departamentos en los que se hicieron reportes fueron Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Rivera, Colonia, Lavalleja y Cerro Largo, entre el 13 de enero y el 15 de febrero. Los ciudadanos se referían a "luces de color blanco en desplazamiento, observadas en los sectores Sur, Sureste y Suroeste del territorio nacional, mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, con una elevación estimada entre 10 y 40 grados respecto al horizonte".