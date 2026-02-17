Tobillera electrónica fue clave para detener al segundo rapiñero que participó de asalto en estación de servicio

Los dos rapiñeros que protagonizaron un asalto a una estación de servicio este lunes salieron en una moto de color azul desde Las Piedras hasta la ruta 102 y Cesar Mayo Gutiérrez para ir a robar el dinero de la caja del supermercado de la estación.

Uno de ellos, el que iba de acompañante en la moto, y que recibió un disparo en la cabeza de parte de un policía jubilado, fue a cometer el robo con una tobillera electrónica puesta. La tiene por disposición de la Unidad de Violencia Doméstica de Las Piedras que colaboró con la investigación. Ese elemento fue clave para dar con su compañero que tras el asalto huyó en la moto.

Inmediatamente después del robo, que fue casi a las seis de la mañana del lunes, los Investigadores de la zona Operacional IV se pusieron a trabajar en tareas de vigilancia e inteligencia. Rápidamente lograron determinar, con la colaboración de las cámaras del Centro de Comando Unificado, que el segundo rapiñero se descartó de la moto en un campo y se fue.

Pero, la trazabilidad de la tobillera de su compañero –para lo que colaboró la Dirección de Monitoreo Electrónico, la Dimoe– permitió rehacer el recorrido que hicieron para ir a la estación de servicio y eso llevó a los investigadores de zona IV a una casa en Las Piedras, a donde llegaron el lunes de tarde con una orden de allanamiento.

El rapiñero había pasado por esa casa, se cambió de ropa y se fue. Cuando los Policías llegaron no estaba, pero estaban las prendas que usó en la rapiña y que fueron incautadas. La vigilancia continuó, hasta que los investigadores lo encontraron en la vía pública, próximo a la seccional cuarta de Las Piedras. Allí fue detenido.

Este hombre era quien conducía la moto en el momento del asalto y, al igual que el otro rapiñero, tiene 22 años y no tenía antecedentes penales. Ahora está a disposición de Fiscalía.

Mientras tanto, el delincuente herido permanece internado en una mutualista. Fue operado el lunes de tarde por el disparo. Los investigadores esperan a que tenga el alta médica para volver a detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.