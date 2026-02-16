Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía que estaba de particular

Un intento de rapiña en una estación de servicio resultó con un delincuente baleado por policía de particular que estaba en el lugar.

El hecho ocurrió en César Mayo Gutiérrez y ruta 102. De acuerdo a información primaria, los delincuentes llegaron en moto para intentar rapiñar a la cajera del supermercado que está en la estación de servicio. En el lugar, estaban dos policías de particulares que al ver a los hombres con armas de fuego, repelieron la agresión con varios disparos, hiriendo a uno de los rapiñeros en la cabeza.