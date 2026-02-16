Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía que estaba de particular

Un intento de rapiña en una estación de servicio resultó con un delincuente baleado por policía de particular que estaba en el lugar.
El hecho ocurrió en ruta 102 y César Mayo Gutiérrez. El delincuente baleado resultó herido en la cabeza y fue trasladado hacia el Hospital Saint Bois.
El hecho ocurrió en César Mayo Gutiérrez y ruta 102. De acuerdo a información primaria, los delincuentes llegaron en moto para intentar rapiñar a la cajera del supermercado que está en la estación de servicio. En el lugar, estaban dos policías de particulares que al ver a los hombres con armas de fuego, repelieron la agresión con varios disparos, hiriendo a uno de los rapiñeros en la cabeza.
El herido, de 22 años y sin antecedentes penales, fue trasladado al Hospital Saint Bois. En la escena quedó un arma y un casco. El segundo delincuente se fugó en la moto.
El Departamento de Investigaciones de Zona 4 lleva adelante el caso.
