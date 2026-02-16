RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía que estaba de particular

El hecho ocurrió en ruta 102 y César Mayo Gutiérrez. El delincuente baleado resultó herido en la cabeza y fue trasladado hacia el Hospital Saint Bois.

delincuente-herido-en-intento-de-rapiña-estacion-de-servicio-camara-de-seguridad
intento-de-rapiña-y-delincuente-herido-en-mayo-gutierrez-y-102-eugenia-sconamiglio2
intento-de-rapiña-y-delincuente-herido-en-mayo-gutierrez-y-102-eugenia-sconamiglio1
Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Un intento de rapiña en una estación de servicio resultó con un delincuente baleado por policía de particular que estaba en el lugar.

El hecho ocurrió en César Mayo Gutiérrez y ruta 102. De acuerdo a información primaria, los delincuentes llegaron en moto para intentar rapiñar a la cajera del supermercado que está en la estación de servicio. En el lugar, estaban dos policías de particulares que al ver a los hombres con armas de fuego, repelieron la agresión con varios disparos, hiriendo a uno de los rapiñeros en la cabeza.

El herido, de 22 años y sin antecedentes penales, fue trasladado al Hospital Saint Bois. En la escena quedó un arma y un casco. El segundo delincuente se fugó en la moto.

fue detenido en episodio de violencia domestica en terminal rio branco y estaba requerido por rapina a un super
Seguí leyendo

Fue detenido en episodio de violencia doméstica en terminal Río Branco y estaba requerido por rapiña a un súper

El Departamento de Investigaciones de Zona 4 lleva adelante el caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2023445203361886246&partner=&hide_thread=false
INTENTO RAPIÑA ESTACIÓN

Temas de la nota

Lo más visto

video
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario