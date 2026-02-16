RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

"Nada puede estar más lejano de mi espíritu que depredar intencionalmente una especie protegida", afirmó el exsubsecretario de Turismo en sus descargos. "Honestamente actué con desconocimiento el cual no me exime de responsabilidades que afrontaré como la persona de bien que me precio de ser", agregó.

monzeglio-tiburon-martillo

El exsubsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, salió al cruce este lunes de las críticas que recibió tras publicar una foto de un día de pesca en la que aparece con un pequeño ejemplar de tiburón martillo en las manos.

"En la vida uno se puede equivocar de manera consciente o inconsciente. Lo que no debe hacer es evadir las responsabilidades", afirmó Monzeglio a Subrayado. Pidió disculpas y aseguró que aprendió su lección.

Monzeglio reafirmó su compromiso con el cuidado del ambiente en Uruguay e informó del hecho como un reporte de pesca incidental ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente.

Imagen de archivo. 
Seguí leyendo

Fuerza Aérea recibió 25 reportes "por avistamientos nocturnos de luces en vuelo" y determinó que eran satélites

Según los detalles relatados en el reporte, sobre el mediodía del sábado 14, Monzeglio estaba de pesca con amigos a los 500 metros de la costa a la altura del balneario Sauce de Portezuelo, cuando "incidentalmente" capturó un tiburón martillo de una especie que no está en condiciones de definir, de acuerdo a su versión. En el informe, adjuntó la foto publicada en redes sociales.

Sobre el hecho, realizó una serie de puntualizaciones: Monzeglio aseguró que no es un pescador habitual y fue la segunda vez que salió de pesca a mar abierto. En tres horas, pescó algunos ejemplares de roncaderas y el ejemplar de tiburón martillo. "En el momento no aquilaté podría ser de una especie protegida", afirmó.

Durante su captura, el tiburón "golpeó violenta y reiteradamente contra la parte inferior del casco de la lancha y entras las aspas de los motores, al punto que al subirlo y quitarle el anzuelo quedo sin vida y no fue devuelto al mar", explicó.

"Nada puede estar más lejano de mi espíritu que depredar intencionalmente una especie protegida", aseguró. "Honestamente actué con desconocimiento el cual no me exime de responsabilidades que afrontaré como la persona de bien que me precio de ser", agregó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL

Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
KIYÚ-SAN JOSÉ

Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
PARO CARDÍACO

Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
HASTA LA HORA 14.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
barrio colón

Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular

Te puede interesar

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
NICARAGUA Y ARENAL GRANDE

Detuvieron al sospechoso de asesinar a tiros a un hombre de 38 años con antecedentes penales en La Comercial
Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
MONTEVIDEO

Niña de cinco años recibió disparo cuando estaba frente a su casa y está grave
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

Dejá tu comentario