Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo

El exsubsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio , salió al cruce este lunes de las críticas que recibió tras publicar una foto de un día de pesca en la que aparece con un pequeño ejemplar de tiburón martillo en las manos.

"En la vida uno se puede equivocar de manera consciente o inconsciente. Lo que no debe hacer es evadir las responsabilidades", afirmó Monzeglio a Subrayado . Pidió disculpas y aseguró que aprendió su lección.

Monzeglio reafirmó su compromiso con el cuidado del ambiente en Uruguay e informó del hecho como un reporte de pesca incidental ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ), y ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente.

Según los detalles relatados en el reporte, sobre el mediodía del sábado 14, Monzeglio estaba de pesca con amigos a los 500 metros de la costa a la altura del balneario Sauce de Portezuelo, cuando "incidentalmente" capturó un tiburón martillo de una especie que no está en condiciones de definir, de acuerdo a su versión. En el informe, adjuntó la foto publicada en redes sociales.

Sobre el hecho, realizó una serie de puntualizaciones: Monzeglio aseguró que no es un pescador habitual y fue la segunda vez que salió de pesca a mar abierto. En tres horas, pescó algunos ejemplares de roncaderas y el ejemplar de tiburón martillo. "En el momento no aquilaté podría ser de una especie protegida", afirmó.

Durante su captura, el tiburón "golpeó violenta y reiteradamente contra la parte inferior del casco de la lancha y entras las aspas de los motores, al punto que al subirlo y quitarle el anzuelo quedo sin vida y no fue devuelto al mar", explicó.

"Nada puede estar más lejano de mi espíritu que depredar intencionalmente una especie protegida", aseguró. "Honestamente actué con desconocimiento el cual no me exime de responsabilidades que afrontaré como la persona de bien que me precio de ser", agregó.