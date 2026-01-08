Policías de Paysandú se reencontraron con niño que salvaron al resultar electrocutado: "Verlo así hoy te emociona"

Policías salvaron la vida de un niño que resultó electrocutado en Paysandú . Iohan tiene 4 años y no tenía signos vitales tras sufrir una descarga al desenchufar celular de cargador.

Agustina Portela, madre del niño, narró que estaban en familia en la piscina cuando el niño ingresó a la casa por helado. En el camino, vio el celular que estaba cargando y decidió tomarlo, cuando al hacerlo se quedó pegado al cargador.

"Mamá lo trataba de sacar, no podía y no podía. Como a la tercera vez que cincha el cable lo sacó. Él sale caminando para afuera, pensamos que estaba bien, y se desploma. Y yo lo agarro. Dejé a mi bebé, lo agarré y empezó a convulsionar", relató Portela. En ese momento, notó que su hijo estaba perdiendo signos vitales y su padre fue quien resolvió hacerle respiración boca a boca, mientras llamaban al 911.

Cuando llegó la Policía, el niño no tenía signos vitales. Lo trasladaron hacia un centro asistencial, mientras uno de los efectivos le realizaba masajes RCP.

Iohan ingresó a CTI, intubado. "Me decían que podía tener muerte cerebral. Gracias a dios, antes de que se cumplieran las 24 horas dormido, se despertó, y le empezaron a sacar los tubos, y a hacer cantidad de evaluaciones por posibles daños en el cerebro o en el cuerpo, pero gracias a Dios está todo bien con él y hoy en día está caminando, corre, juega con la hermana. Gracias a ellos y a mi papá", contó.

Andrés Torres y Cristian Ávila son dos de los policías que trasladaron al niño. En diálogo con la prensa, contaron que aplicaron los cursos que se les brinda en Jefatura y que "gracias a eso" pudieron salvarlo.

Después, siguieron en contacto con la familia. "Es algo más humano nuestro. Yo tengo hijos chicos y queríamos saber, quedamos con la intriga de saber si estaba bien, si estaba mal, llegamos a la casa, pudimos contactarnos con la mamá, que nos dijo que el niño estaba fuera de peligro y seguimos el paso de la recuperación".

"Verlo así hoy en día te emociona. Realmente nos emociona verlo con vida, después de tenerlo en los brazos sin vida y como Policías, son cosas lindas que te pasan", dijo Andrés Torres sobre la recuperación del niño, a quien le regalaron una pelota.

"Tuvimos la iniciativa de llegar a la casa y regalarle una pelotita. Un simple regalo, pero para nosotros fue muy grande", contó.