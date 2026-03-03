El higo como protagonista y más frutas y verduras en la lista inteligente de la UAM

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) difundió su lista inteligente de frutas y verduras , para conocer qué vegetales es mejor consumir en esta época, considerando su calidad y precio. Los higos son los protagonistas.

"Una lista que nos va metiendo más en el otoño, porque tiene un montón de productos que son bien característicos de esta época", dijo Pablo Pacheco, ingeniero agrónomo de la UAM.

Respecto a la relevancia de los higos, señaló que "en Uruguay, si bien hay producción destinada a la comercialización, tiene un período de oferta muy cortito, son algunas semanas nomás".

Seguí leyendo OSE anunció medidas de reservas de agua potable en Minas y Solís de Mataojo debido al déficit hídrico

Además, destacó que este año está a precio accesible. "Si vamos por el lado de las frutas, tenemos pera, melones, uvas. La moscatel está espectacular, muy rica. Pero no es la única en oferta", sostuvo.

"En lo que tiene que ver con hortalizas, tenemos varias opciones bien interesantes: ya ahora que se anuncia que en estos días va a empezar a estar más fresco de noche, para hacer una sopita, hay calabacín, cebolla, ajo", detalló.

En cuanto a las hojas, es buen momento para la lechuga y la rúcula, "abundantes y de buena calidad".