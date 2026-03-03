RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Ediles de la Coalición abiertos a "conversar" sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente

"Sin un límite de plazos, con gusto, después de terminado el estudio y el análisis del Presupuesto, empezaremos a conversar", señaló el edil Seijas.

seijas-edil-partido-nacional

Ediles de la Coalición Republicana solicitan postergar el análisis de proyectos presentados por el intendente Bergara, dado que el 20 de marzo deben votar el Presupuesto, y consideran necesario tener tiempo para analizar las cinco propuestas.

"Está bien conversar y discutir, no esos plazos", indicó el edil Rafael Seijas.

"Como bancada de la Coalición Republicana estamos estudiando a fondo el Presupuesto quinquenal. Lo que nos parece muy importante. Hasta el día 20 de marzo vamos a estar estudiando y discutiendo el Presupuesto", remarcó.

"Sin un límite de plazos, con gusto, después de terminado el estudio y el análisis del Presupuesto, empezaremos a conversar", añadió y aclaró que no pueden "estudiar ni votar" algo que no conocen, por lo que la postergación del plazo es un requisito.

"Lo que está pidiendo el señor intendente con la sumatoria de los préstamos, es casi la mitad de lo que gasta la Intendencia en un año. O sea que creo que prorrogar un par de semanas para que podamos empezar a conversar, nos parece más que razonable", dijo.

