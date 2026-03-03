Ediles de la Coalición abiertos a "conversar" sobre propuestas de Bergara pero no en los plazos que marcó el intendente

Ediles de la Coalición Republicana solicitan postergar el análisis de proyectos presentados por el intendente Bergara, dado que el 20 de marzo deben votar el Presupuesto, y consideran necesario tener tiempo para analizar las cinco propuestas.

"Como bancada de la Coalición Republicana estamos estudiando a fondo el Presupuesto quinquenal. Lo que nos parece muy importante. Hasta el día 20 de marzo vamos a estar estudiando y discutiendo el Presupuesto", remarcó.

Seguí leyendo Ojeda dijo que el Ministerio de Justicia es una "cortina de humo"; coalición analizará discurso de Orsi el martes

"Sin un límite de plazos, con gusto, después de terminado el estudio y el análisis del Presupuesto, empezaremos a conversar", añadió y aclaró que no pueden "estudiar ni votar" algo que no conocen, por lo que la postergación del plazo es un requisito.

"Lo que está pidiendo el señor intendente con la sumatoria de los préstamos, es casi la mitad de lo que gasta la Intendencia en un año. O sea que creo que prorrogar un par de semanas para que podamos empezar a conversar, nos parece más que razonable", dijo.