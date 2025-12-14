Efectivos policiales asistieron a una madre que estaba por dar a luz a su bebé este domingo sobre la hora 10:00, en Rambla Concepción del Uruguay esquina Espuelitas, en Malvín Norte.
Policías ayudaron a una madre en trabajo de parto en una casa de Malvín Norte y le dieron la bienvenida a Alma
Los policías fueron alertados de que en una casa de Rambla Concepción del Uruguay esquina Espuelitas, una joven estaba por dar a luz.
Los policías ingresaron a una vivienda donde una mujer de 26 años estaba en el trabajo de parto, acompañada por su pareja, un hombre de 24.
Los efectivos asistieron a la madre realizando el corte del cordón umbilical de una niña, llamada Alma.
Seguí leyendo
Siniestro entre una moto y una bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena
Seguidamente, trasladaron a ambas al Hospital Pasteur y luego al Pereira Rossell.
Ambas se encuentran en buen estado de salud.
Temas de la nota
Lo más visto
HOSPITAL DEL CERRO
Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA
El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO
Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL
Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
"TERNEROS GRANDES"
Dejá tu comentario