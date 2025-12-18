RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en Canelones

Mataron de tres disparos a un hombre de 37 años en Pinamar

El homicidio ocurrió en la última medianoche. Vecinos dijeron que escucharon varios disparos.

camioneta-policial-policía-científica-homicidio-hallazgo-noche.jpg

Un hombre de 37 años fue asesinado pasada la última medianoche en Colón esquina Calle 42, en Pinamar, departamento de Canelones.

Los vecinos escucharon varios disparos y un vehículo alejarse a alta velocidad, señaló la Policía. Cuando salieron a la calle, observaron a la víctima tendida en el suelo.

Uno de ellos trasladó en su auto a una mutualista de la zona. Los médicos constataron que el hombre tenía tres disparos de arma de fuego y, pese a la atención, murió.

Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo.
Seguí leyendo

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina

La Jefatura de Policía de Canelones informó este jueves que el fallecido tenía antecedentes penales por violencia privada, hurto y agravio a la autoridad, delitos que cometió entre 2019 y 2024.

La investigación del homicidio está a cargo de la Fiscalía de Atlántida y del Departamento de Homicidios local.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
mirá las fotos

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
En parque batlle

Una pareja rapiñó una joyería y escapó en un ómnibus con lo robado
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores.
Viaje a cumbre del mercosur

Canciller dice que también "los europeos necesitan" del acuerdo con Mercosur: "Espero que sea el regalo de Navidad"
Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo. video
mirá las fotos

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
Foto: Subrayado. Presupuesto Nacional (2025-2029).
Presupuesto nacional

Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.446, que fija el Presupuesto para los próximos cinco años: el texto

Dejá tu comentario