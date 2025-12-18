Mataron de tres disparos a un hombre de 37 años en Pinamar

Un hombre de 37 años fue asesinado pasada la última medianoche en Colón esquina Calle 42, en Pinamar , departamento de Canelones .

Los vecinos escucharon varios disparos y un vehículo alejarse a alta velocidad, señaló la Policía. Cuando salieron a la calle, observaron a la víctima tendida en el suelo.

Uno de ellos trasladó en su auto a una mutualista de la zona. Los médicos constataron que el hombre tenía tres disparos de arma de fuego y, pese a la atención, murió.

La Jefatura de Policía de Canelones informó este jueves que el fallecido tenía antecedentes penales por violencia privada, hurto y agravio a la autoridad, delitos que cometió entre 2019 y 2024.

La investigación del homicidio está a cargo de la Fiscalía de Atlántida y del Departamento de Homicidios local.