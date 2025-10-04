RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEPARTAMENTO DE HOMICIDIOS

Policía tiene "avances significativos para identificar a los responsables y los motivos" de los tres homicidios en Casabó

Casi a la misma hora de la tarde de este viernes fueron asesinaron a tiros desde un auto tres hombres de 23, 49 y 68 años. Los investigadores tratan de establecer si se trató de un triple homicidio.

Los investigadores del Departamento de Homicidios de la Policía tienen "avances significativos para identificar a los responsables y los motivos" de los tres homicidios registrados en el barrio Casabó, según indicaron fuentes del Ministerio del Interior.

Casi a la misma hora de la tarde de este viernes fueron asesinados a tiros tres hombres de 23, 49 y 68 años.

Un doble homicidio ocurrió en continuación Charcas y calle 17 Metros. Un testigo contó a la Policía que desde un auto con tres ocupantes efectuaron una ráfaga de disparos de arma de fuego contra un hombre de 49 años con antecedentes penales.

La otra víctima fue un hombre de 68 años que pasaba por el lugar a donde había ido a ver una cocina y quedó en medio de la balacera, de acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado.

En el lugar, personal de Guardia Republicana preservó la escena donde se encontraron más de una decena de vainas.

El otro homicidio ocurrió en pasaje Plata y Camino Sanfuentes. La víctima fue un joven de 23 años. La modalidad fue la misma, pasaron en un vehículo y le dispararon varias veces.

Los heridos fueron trasladados al Hospital del Cerro donde fallecieron por las heridas de bala sufridas. En la zona del centro de salud se registraron disturbios con familiares de las víctimas.

