RECIBÍ EL NEWSLETTER
salían del estadio

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron baleados en Durazno; uno de ellos está internado

Los adolescentes salían del estadio tras un encuentro deportivo cuando fueron baleados por dos delincuentes en moto. Policía investiga un conflicto entre los autores y las víctimas.

Luis Ayala, coordinador de la Jefatura de Policía de Durazno.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron baleados en la tarde de este domingo en la ciudad de Durazno, cuando salían de un encuentro deportivo en el Estadio 14 de Octubre.

El primero recibió tres impactos de bala en el pecho y se encuentra internado, mientras que el segundo fue baleado en dos oportunidades en una de sus piernas y fue dado de alta a las ocho de la noche, informó a Subrayado Luis Ayala, director de Coordinación de la jefatura local.

"Estamos ante un conflicto personal entre los autores del ataque y uno o ambos menores (...) No tuvo relación en el encuentro", puntualizó Ayala.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Enviado a prisión preventiva el rapiñero de ómnibus que fue encerrado por chofer y pasajeros

Los delincuentes pasaron en una moto y, sin decirles nada, les dispararon. La Policía fue al lugar y trasladó en patrulleros a centros asistenciales a los heridos.

No hay detenidos.

Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
advertencia meteorológica

Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto
homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a un hombre en moto
las imágenes

Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso
en flor de maroñas

"Fue a contrarreloj, cada segundo valía": hablaron los policías que salvaron a una familia al ingresar a una casa en llamas

Te puede interesar

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
Crédito: Alorica. video
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
Violencia alrededor del Liceo 17: estudiantes y funcionarios se movilizan y director confirma portero video
zona del palacio legislativo

Violencia alrededor del Liceo 17: estudiantes y funcionarios se movilizan y director confirma portero

Dejá tu comentario