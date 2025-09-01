Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron baleados en Durazno; uno de ellos está internado

Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron baleados en la tarde de este domingo en la ciudad de Durazno, cuando salían de un encuentro deportivo en el Estadio 14 de Octubre.
El primero recibió tres impactos de bala en el pecho y se encuentra internado, mientras que el segundo fue baleado en dos oportunidades en una de sus piernas y fue dado de alta a las ocho de la noche, informó a Subrayado Luis Ayala, director de Coordinación de la jefatura local.
"Estamos ante un conflicto personal entre los autores del ataque y uno o ambos menores (...) No tuvo relación en el encuentro", puntualizó Ayala.
Los delincuentes pasaron en una moto y, sin decirles nada, les dispararon. La Policía fue al lugar y trasladó en patrulleros a centros asistenciales a los heridos.
No hay detenidos.
