RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LA HORA 23:30

Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta el norte, este, centro y sur del país

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes.

tormenta-montevideo-rayo-costa

Un frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes.

meteorologia emitio una advertencia naranja y extendio la amarilla por tormentas fuertes
Seguí leyendo

Meteorología emitió una advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas fuertes

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Goñi, Nico Pérez y Reboledo.

Lavalleja: Aramendía, Blanes Viale, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, El Edén, José Ignacio y Los Talas.

Río Negro: Grecco.

Rocha: 19 de Abril, Arachania, Cabo Polonio, Castillos, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.

Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina y Valentines.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Lavalleja: 19 de Junio y José Pedro Varela.

Paysandú: Beisso, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los mellizos.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis Al Medio.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"

Te puede interesar

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo
Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Sayago.
SAYAGO

Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Dejá tu comentario