Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta el norte, este, centro y sur del país

Meteorología extendió la doble advertencia por tormentas fuertes hasta la hora 23:30.

Un frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes.

Las principales localidades afectadas por la advertencia naranja son:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Goñi, Nico Pérez y Reboledo.

Lavalleja: Aramendía, Blanes Viale, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, El Edén, José Ignacio y Los Talas.

Río Negro: Grecco.

Rocha: 19 de Abril, Arachania, Cabo Polonio, Castillos, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.

Tacuarembó: Paso de los Toros y Rincón del Bonete.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina y Valentines.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Lavalleja: 19 de Junio y José Pedro Varela.

Paysandú: Beisso, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los mellizos.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis Al Medio.

Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.