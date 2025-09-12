Policía recuperó camioneta robada que fue abandonada en zona de Antel Arena; buscan a los delincuentes

La Policía recuperó una camioneta robada en la tarde de este viernes. El vehículo fue hurtado de Talcahuano y Alicante.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde las inmediaciones del Antel Arena, donde fue hallada, que el Grupo PADO mediante el análisis de las cámaras pudo dar con la misma. Los delincuentes la abandonaron y se dieron a la fuga.

La camioneta cuenta con GPS lo que facilitó el trabajo de los efectivos.

Trabaja en el lugar personal de Grupo PADO y Policía Científica para poder dar con los delincuentes.

Temas de la nota Policía

camioneta

robo