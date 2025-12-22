RECIBÍ EL NEWSLETTER
Antonio Zubillaga y José Castro

Policía realizó allanamientos en La Teja: incautó armas, municiones y drogas

En junio, en ese mismo lugar, los policías encontraron fusiles, pistolas y 22 kilos de cocaína que estaban enterrados.

policía-unatem-la-teja

La Policía realizó allanamientos en la tarde de este lunes en Antonio Zubillaga y José Castro, en el barrio La Teja.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que los efectivos de zona operacional IV con apoyo de Unatem encontraron armas, municiones y drogas. Se trata de dos pistolas que estaban enterradas y 400 municiones.

En el barrio La Teja hace tiempo que hay un enfrentamiento entre bandas, de hecho tiempo atrás cayó el Gordo Rocha y sus hijos, quienes dominaban la venta de estupefacientes.

Foto: Subrayado. Allanamientos en Tres Ombúes este lunes.
Investigación por narcotráfico en Tres Ombúes termina con disparos y un detenido

En junio de este año, la Policía encontró fusiles, pistolas y 22 kilos de cocaína que estaban enterrados en un predio.

