La Policía realizó allanamientos en la tarde de este lunes en Antonio Zubillaga y José Castro, en el barrio La Teja.
Policía realizó allanamientos en La Teja: incautó armas, municiones y drogas
En junio, en ese mismo lugar, los policías encontraron fusiles, pistolas y 22 kilos de cocaína que estaban enterrados.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que los efectivos de zona operacional IV con apoyo de Unatem encontraron armas, municiones y drogas. Se trata de dos pistolas que estaban enterradas y 400 municiones.
En el barrio La Teja hace tiempo que hay un enfrentamiento entre bandas, de hecho tiempo atrás cayó el Gordo Rocha y sus hijos, quienes dominaban la venta de estupefacientes.
Seguí leyendo
Investigación por narcotráfico en Tres Ombúes termina con disparos y un detenido
En junio de este año, la Policía encontró fusiles, pistolas y 22 kilos de cocaína que estaban enterrados en un predio.
Temas de la nota
Lo más visto
pronóstico
Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HOMENAJE
Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SAN JAVIER
"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense
Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
METEOROLOGÍA
Dejá tu comentario