Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario

"Para los consumidores esto es realmente algo peligroso y seguramente muchos de ellos no saben exactamente la composición real de lo que están consumiendo", señalan desde el Instituto Técnico Forense.

La composición de las drogas varía en función de la disponibilidad de las sustancias en los laboratorios ilegales. La premisa en las drogas sintéticas es la siguiente: mayor cantidad de ingredientes, menor calidad y costo de la droga ilícita.

"Lo que ha pasado es que han surgido algunas de estas nuevas presentaciones de consumo de drogas, como es el tusi, que básicamente es una asociación de dos, tres, cuatro o cinco sustancias. Una asociación de este tipo donde combinamos sustancias depresoras o anestésicas, como la ketamina, con otras sustancias estimulantes, que pueden ejercer efectos diversos en el cuerpo, y algunas potenciadas", detalló Daniel Bonda, del laboratorio de Química y Toxicología del ITF. "Para los consumidores esto es realmente algo peligroso y seguramente muchos de ellos no saben exactamente la composición real de lo que están consumiendo", agregó.

Las sustancias que identifican de forma más frecuente es cocaína y marihuana. Menos frecuentes pero incautados en el país son el éxtasis en comprimidos o cristales y en últimos años la cocaína rosa (tusi).

"En cuanto al éxtasis, los comprimidos, la composición ha ido variando en los últimos años", indicó.

"El tusi, la composición es variable. Habitualmente es una mezcla de sustancias que se vende con un color rosado, que básicamente contiene ketaminas, una sustancia anestésica, de uso veterinario y uso humano, pero también mezclada con una o dos o tres sustancias estimulantes", dijo.

El laboratorio de química y toxicología integra la alerta temprana con la Junta Nacional de Drogas. Desde 2014 reporta cambios en presentaciones, nuevas formas de consumo, adulterantes, evalúan sustancias con las “cortan” o “estiran” las drogas y ofrecen información para la política de prevención de consumo.

En el último tiempo, registran nuevas presentaciones, como gomitas o gelatinas con sustancias sintéticas o alucinógenos, y productos con derivados del cannabis. Advierte que por su reciente incursión, incluso no son conocidos los efectos ni el nivel de intoxicación que pueden generar en el consumidor.

