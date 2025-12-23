Ataque a tiros en una casa en La Paz deja heridos a dos adolescentes, un joven y una mujer

Foto: Subrayado. Proyectil hallado en una casa a tres cuadras de donde ocurrió el ataque a tiros.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Policía trabajaba en la escena en La Paz, en la noche del lunes.

Un ataque a tiros en una casa de La Paz , en Canelones , dejó cuatro heridos, pasadas las diez de la noche de este lunes. Las víctimas señalaron que se encontraban en el predio de la vivienda cuando dos hombres armados arremetieron contra ellos.

Una mujer de 58 años resultó herida en el rostro, un joven de 19 años fue el más comprometido al recibir un disparo en el pecho, un adolescente de 17 fue herido en la pierna derecha y un adolescente de 14 recibió un proyectil en el cuello, señala la información policial a la que accedió Subrayado. Todos están fuera de peligro.

La escena fue en Calle de las Artes y Luis Alberto de Herrera. Hasta allí llegó la Policía, sobre las diez y media, y trasladó al hospital de Las Piedras a las víctimas, quienes fueron derivadas a otros centros médicos.

En el patio de la vivienda los policías hallaron varios casquillos e indicios: dos vainas de escopeta de calibre 12 mm.,

siete cartuchos calibre 38, un proyectil deformado, seis casquillos de calibre 38 mm. y un cartucho de escopeta calibre 16. Además, incautaron una escopeta calibre 16.

Otros efectivos fueron al hospital de Las Piedras debido a que, entre las ropas de las víctimas, fueron hallados cuatro proyectiles.

El proyectil deformado (ver foto) fue hallado a tres cuadras de la escena, en la casa de una familia, que estaba sentada afuera, entre ellas una niña.

La Fiscalía inició una investigación, pidió a la Policía buscar filmaciones de la zona y procura dar con los autores.