RECIBÍ EL NEWSLETTER
cuatro baleados

Ataque a tiros en una casa en La Paz deja heridos a dos adolescentes, un joven y una mujer

Las víctimas tienen 14, 17, 19 y 58 años. Según dijeron, dos hombres armados ingresaron a la casa donde se encontraban y los atacaron a tiros, sin decirles nada.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Policía trabajaba en la escena en La Paz, en la noche del lunes.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Policía trabajaba en la escena en La Paz, en la noche del lunes.

Foto: Subrayado. Proyectil hallado en una casa a tres cuadras de donde ocurrió el ataque a tiros.

Foto: Subrayado. Proyectil hallado en una casa a tres cuadras de donde ocurrió el ataque a tiros.

Un ataque a tiros en una casa de La Paz, en Canelones, dejó cuatro heridos, pasadas las diez de la noche de este lunes. Las víctimas señalaron que se encontraban en el predio de la vivienda cuando dos hombres armados arremetieron contra ellos.

Una mujer de 58 años resultó herida en el rostro, un joven de 19 años fue el más comprometido al recibir un disparo en el pecho, un adolescente de 17 fue herido en la pierna derecha y un adolescente de 14 recibió un proyectil en el cuello, señala la información policial a la que accedió Subrayado. Todos están fuera de peligro.

La escena fue en Calle de las Artes y Luis Alberto de Herrera. Hasta allí llegó la Policía, sobre las diez y media, y trasladó al hospital de Las Piedras a las víctimas, quienes fueron derivadas a otros centros médicos.

Seguí leyendo

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

En el patio de la vivienda los policías hallaron varios casquillos e indicios: dos vainas de escopeta de calibre 12 mm.,

siete cartuchos calibre 38, un proyectil deformado, seis casquillos de calibre 38 mm. y un cartucho de escopeta calibre 16. Además, incautaron una escopeta calibre 16.

Otros efectivos fueron al hospital de Las Piedras debido a que, entre las ropas de las víctimas, fueron hallados cuatro proyectiles.

El proyectil deformado (ver foto) fue hallado a tres cuadras de la escena, en la casa de una familia, que estaba sentada afuera, entre ellas una niña.

proyectil-deformado-tiroteo-la-paz
Foto: Subrayado. Proyectil hallado en una casa a tres cuadras de donde ocurrió el ataque a tiros.

Foto: Subrayado. Proyectil hallado en una casa a tres cuadras de donde ocurrió el ataque a tiros.

La Fiscalía inició una investigación, pidió a la Policía buscar filmaciones de la zona y procura dar con los autores.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
METEOROLOGÍA

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos

Te puede interesar

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
PODER EJECUTIVO

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

Rodrigo Lescano se encargaba de la logística de la banda de los Suárez y tiene un vínculo muy cercano con Betito, con quien coincidió en el ambiente del fútbol.

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos
REPORTE DEL MSP

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

Dejá tu comentario