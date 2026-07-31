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MEDIANTE ALLANAMIENTOS

Policía de Rocha desbarató organización dedicada al robo de cables y detuvo a 7 personas

El vocero de la Jefatura, Gervasio Pereyra, dijo a Subrayado que se llevaron adelante 5 allanamientos en Punta Rubia y barrio Parque y 2 en Montevideo, vinculados al caso.

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La Policía de Rocha desbarató una organización dedicada al robo de cables y detuvo a 7 personas.

El vocero de la Jefatura, Gervasio Pereyra, dijo a Subrayado que los hurtos de cable se han incrementado y que la Alcaldía de La Paloma están preocupados debido a la afectación que genera en el alumbrado público.

En las últimas horas se llevaron adelante 5 allanamientos en Punta Rubia y barrio Parque y 2 en Montevideo, vinculados al caso.

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En total, los efectivos detuvieron a 7 personas, 5 del balneario y 2 de Montevideo. Además, incautaron cableado ya procesado, cámaras particulares, garrafas, drogas, un arma de fuego, mercadería de contrabando y un vehículo.

Los detenidos están a disposición de Fiscalía.

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