MONTEVIDEO

Policía realiza al menos diez allanamientos simultáneos en Malvín Norte y Unión; fuerzas especiales trabajan en la zona

Los allanamientos se dieron luego del hallazgo de diez kilos de droga en el marco de la investigación por un homicidio.

La policía realiza al menos diez allanamientos simultáneos en Malvín Norte y la Unión, tras el hallazgo de 10 kilos de droga y recientes episodios violentos en la zona. El operativo cuenta con apoyo de fuerzas especiales.

Un equipo de Subrayado informó desde Menorca y Azara, a dos cuadras de donde mataron a un hombre a puñaladas el domingo.

Personal del Departamento de Homicidios y Hechos complejos allanó una casa al otro día del crimen y allí incautaron diez kilos de droga, por lo que la investigación recaló en efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de drogas.

Malvín Norte es un epicentro de violencia y dolor de cabeza para las autoridades, sobre todo en los alrededores de Boix y Merino y rambla Euskal Erría.

