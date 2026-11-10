Policía de Montevideo dejará fijo en el barrio Marconi un móvil blindado para prevenir balaceras

La Jefatura de Policía de Montevideo resolvió dejar fijo en el barrio Marconi un móvil blindado de la Unatem (Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo).

El móvil fue ubicado este martes en la esquina de Enrique Castro y Chiflet, frente a uno de los pasajes donde en los últimos días, y de forma recurrente, se registran intensas balaceras entre bandas criminales de la zona.

Este martes, además, fue detenido Edgardo Fabián Bonino Castro, alias "El Meo", uno de los cabecillas de una de las bandas narcos enfrentadas en el barrio.

La detención ocurrió en una automotora de Parque Miramar, en Ciudad de la Costa, Canelones. La Policía de Montevideo resolvió dejar de forma fija un móvil blindado en el barrio Marconi, en la intersección de Enrique Castro y Chiflet donde hubo intensas balaceras en los últimos días.

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