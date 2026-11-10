La Jefatura de Policía de Montevideo resolvió dejar fijo en el barrio Marconi un móvil blindado de la Unatem (Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo).
Policía de Montevideo dejará fijo en el barrio Marconi un móvil blindado para prevenir balaceras
El móvil blindado de la Policía fue ubicado este martes en Enrique Castro y Chiflet, en una esquina del barrio Marconi marcada por intensas balaceras en los últimos días.
El móvil fue ubicado este martes en la esquina de Enrique Castro y Chiflet, frente a uno de los pasajes donde en los últimos días, y de forma recurrente, se registran intensas balaceras entre bandas criminales de la zona.
Este martes, además, fue detenido Edgardo Fabián Bonino Castro, alias "El Meo", uno de los cabecillas de una de las bandas narcos enfrentadas en el barrio.
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