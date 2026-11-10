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MONTEVIDEO

Policía de Montevideo dejará fijo en el barrio Marconi un móvil blindado para prevenir balaceras

El móvil blindado de la Policía fue ubicado este martes en Enrique Castro y Chiflet, en una esquina del barrio Marconi marcada por intensas balaceras en los últimos días.

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La Jefatura de Policía de Montevideo resolvió dejar fijo en el barrio Marconi un móvil blindado de la Unatem (Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo).

El móvil fue ubicado este martes en la esquina de Enrique Castro y Chiflet, frente a uno de los pasajes donde en los últimos días, y de forma recurrente, se registran intensas balaceras entre bandas criminales de la zona.

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