Una balacera entre delincuentes y efectivos policiales ocurrió este martes de tarde en las calles Santos y Charcot, en el barrio 40 Semanas.
Policía investiga una balacera y pedreas contra efectivos en el barrio 40 Semanas
Los efectivos montaron un operativo de búsqueda, pero no pudieron dar con los responsables. El hecho de violencia ocurrió en Santos y Charcot.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que los disparos y las pedradas se dieron con policías que estaban en la zona.
Los efectivos montaron un operativo de búsqueda, pero no pudieron dar con los responsables.
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No hubo efectivos heridos.
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