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Santos y Charcot

Policía investiga una balacera y pedreas contra efectivos en el barrio 40 Semanas

Los efectivos montaron un operativo de búsqueda, pero no pudieron dar con los responsables. El hecho de violencia ocurrió en Santos y Charcot.

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Una balacera entre delincuentes y efectivos policiales ocurrió este martes de tarde en las calles Santos y Charcot, en el barrio 40 Semanas.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que los disparos y las pedradas se dieron con policías que estaban en la zona.

Los efectivos montaron un operativo de búsqueda, pero no pudieron dar con los responsables.

balacera frente a la escuela 341 en piedras blancas, a la hora en que los ninos estaban en el recreo
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Balacera frente a la Escuela 341 en Piedras Blancas, a la hora en que los niños estaban en el recreo

No hubo efectivos heridos.

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