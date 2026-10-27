Policía investiga una balacera y pedreas contra efectivos en el barrio 40 Semanas

Una balacera entre delincuentes y efectivos policiales ocurrió este martes de tarde en las calles Santos y Charcot, en el barrio 40 Semanas.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que los disparos y las pedradas se dieron con policías que estaban en la zona.

Los efectivos montaron un operativo de búsqueda, pero no pudieron dar con los responsables.

No hubo efectivos heridos. Balacera en el barrio 40 Semanas: hubo disparos y pedradas contra policías que recorrían la zona. No se pudo dar con los responsables. No hubo efectivos heridos. Los detalles con @Guillelorenzo20 https://t.co/VgZv1UHXyP — Subrayado (@Subrayado) October 27, 2026

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