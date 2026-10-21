Una balacera se registró frente a la Escuela 341 de Piedras Blancas, a la hora en la que los niños estaban en el recreo. Hay 17 vainas en la escena.
Balacera frente a la Escuela 341 en Piedras Blancas, a la hora en que los niños estaban en el recreo
Los disparos fueron desde una moto en la que circulaban dos delincuentes y presumen que iban dirigidos a una casa de la cuadra.
El hecho se produjo en la tarde de este miércoles. Una moto con dos personas pasó por la calle Artilleros Orientales, uno de estos iba hablando por teléfono y disparó contra una casa que está al fondo de un pasillo.
Algunos disparos alcanzaron la columna de un almacén.
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Efectivos de la Guardia Republicana preservan la escena, donde se aguarda la presencia de Policía Científica.
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