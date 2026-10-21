Balacera frente a la Escuela 341 en Piedras Blancas, a la hora en que los niños estaban en el recreo

Una balacera se registró frente a la Escuela 341 de Piedras Blancas, a la hora en la que los niños estaban en el recreo. Hay 17 vainas en la escena.

El hecho se produjo en la tarde de este miércoles. Una moto con dos personas pasó por la calle Artilleros Orientales, uno de estos iba hablando por teléfono y disparó contra una casa que está al fondo de un pasillo.

Algunos disparos alcanzaron la columna de un almacén.

Efectivos de la Guardia Republicana preservan la escena, donde se aguarda la presencia de Policía Científica. Una balacera se registró frente a la escuela 341 de Piedras Blancas, a la hora en la que los niños estaban en el recreo. Hay 17 vainas en la escena. Informa @Guillelorenzo20 https://t.co/WxPB2ftvc5 — Subrayado (@Subrayado) October 21, 2026

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