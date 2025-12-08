Policía investiga si existe laboratorio clandestino de hachís tras incautar miles de plantines de marihuana

La Policía investiga si existe un laboratorio clandestino de hachís tras la incautación de miles de plantines de marihuana en un operativo que incluyó varios allanamientos en San José (Juan Soler) y Canelones.

La Dirección General al Tráfico Ilícito de Drogas llevó adelante el procedimiento y el Instituto Técnico Forense analiza el THC.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que todo indica que ese laboratorio existe y al momento hay cuatro detenidos, dos de nacionalidad brasileña.

En caso de que sea así, se trataría de algo inédito ya que sería la primera vez que se encuentra un laboratorio en Uruguay.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa que la información es muy primaria y que es un operativo muy importante.

"Es una operación que se viene realizando hace varios meses en función de la importación de algunos precursores para la elaboración de algunas sustancias", indicó.