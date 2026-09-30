Policía investiga el hallazgo de restos óseos humanos en un descampado de Punta de Rieles

La Policía trabaja tras el hallazgo de restos óseos de una persona en Leandro Gómez y Campillos, en el barrio Punta de Rieles.

Los efectivos llegaron al lugar luego de que personas que recorrían la zona dieran aviso de la presencia de un cráneo y otros huesos.

En la escena trabaja personal del Grupo PADO, del Grupo de Intervención Rápida y Policía Científica.

A partir de este momento se abre una investigación por parte de la Policía para determinar la identidad de la persona y cómo llegaron a ese lugar. #AHORA | La Policía trabaja en el barrio Punta de Rieles tras el hallazgo de restos óseos de una persona. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/rlykSC2Gxa — Subrayado (@Subrayado) September 30, 2026

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