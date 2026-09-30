La Policía trabaja tras el hallazgo de restos óseos de una persona en Leandro Gómez y Campillos, en el barrio Punta de Rieles.
Policía investiga el hallazgo de restos óseos humanos en un descampado de Punta de Rieles
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que se trata de un cráneo y otros huesos. El hallazgo ocurrió en Leandro Gómez y Campillos.
Los efectivos llegaron al lugar luego de que personas que recorrían la zona dieran aviso de la presencia de un cráneo y otros huesos.
En la escena trabaja personal del Grupo PADO, del Grupo de Intervención Rápida y Policía Científica.
Seguí leyendo
Un delincuente fue detenido en un intento de estafa a una mujer de 86 años con el cuento del tío
A partir de este momento se abre una investigación por parte de la Policía para determinar la identidad de la persona y cómo llegaron a ese lugar.
Temas de la nota
Lo más visto
PRECIOS AL ALZA
Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
FTIL ANALIZA MEDIDAS
Sindicato de Industria Láctea en conflicto por 25 despidos en empresas de reposición de productos Conaprole
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS
Pasó la lluvia y en los próximos días sube la temperatura; mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
EN AGUAS CORRIENTES, CANELONES
Con presencia del presidente Orsi, el gobierno instala hoy la piedra fundamental de la nueva planta de agua potable en Canelones
CANELONES
Dejá tu comentario