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UN CRÁNEO Y OTROS HUESOS

Policía investiga el hallazgo de restos óseos humanos en un descampado de Punta de Rieles

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que se trata de un cráneo y otros huesos. El hallazgo ocurrió en Leandro Gómez y Campillos.

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La Policía trabaja tras el hallazgo de restos óseos de una persona en Leandro Gómez y Campillos, en el barrio Punta de Rieles.

Los efectivos llegaron al lugar luego de que personas que recorrían la zona dieran aviso de la presencia de un cráneo y otros huesos.

En la escena trabaja personal del Grupo PADO, del Grupo de Intervención Rápida y Policía Científica.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.
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A partir de este momento se abre una investigación por parte de la Policía para determinar la identidad de la persona y cómo llegaron a ese lugar.

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