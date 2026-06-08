Policía interceptó un auto durante un operativo en Marconi y dentro había más de medio kilo de droga

Incautaron más de medio kilo de droga dentro de un auto que fue interceptado por actitud sospechosa y que intentó darse a la fuga.

Esto ocurrió en el marco de operativos en el barrio Marconi , donde aumentó la presencia policial por balaceras constantes en la zona.

Los efectivos realizaban patrullaje en la zona cuando ven el auto en Emilio Zola y Chapicuy, que al ver a la Policía fugó y fue seguido e interceptado.

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El hombre que conducía el vehículo quedó detenido a disposición de Fiscalía. Tiene varios antecedentes penales por disparos y tenencia de arma.

Entre la droga incautada hay pasta base. También llevaba 50 mil pesos.