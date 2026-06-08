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MONTEVIDEO

Policía interceptó un auto durante un operativo en Marconi y dentro había más de medio kilo de droga

Hay un detenido a disposición de Fiscalía. Además de la droga, incautaron unos 50 mil pesos en efectivo.

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Incautaron más de medio kilo de droga dentro de un auto que fue interceptado por actitud sospechosa y que intentó darse a la fuga.

Esto ocurrió en el marco de operativos en el barrio Marconi, donde aumentó la presencia policial por balaceras constantes en la zona.

Los efectivos realizaban patrullaje en la zona cuando ven el auto en Emilio Zola y Chapicuy, que al ver a la Policía fugó y fue seguido e interceptado.

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El hombre que conducía el vehículo quedó detenido a disposición de Fiscalía. Tiene varios antecedentes penales por disparos y tenencia de arma.

Entre la droga incautada hay pasta base. También llevaba 50 mil pesos.

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