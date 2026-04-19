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Policía incautó fusiles y USD 30.000 en camioneta en Parque Roosevelt: operación es la misma que detuvo a Fernández Albín

El operativo forma parte de la investigación por la Operación Nueva Era II, que ya había permitido la detención de Luis Fernando Fernández Albín y la imputación de integrantes del grupo criminal.

Imágenes: Ministerio del Interior.

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La Policía incautó tres fusiles, municiones, 30.000 dólares en efectivo y una camioneta en Parque Roosevelt, en Canelones. No hubo personas detenidas.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en el marco de la Operación Nueva Era II, que ya había permitido la detención de Luis Fernando Fernández Albín y la imputación de integrantes del grupo criminal.

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Foto: Yamandú Orsi en Instagram.
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El vehículo, una camioneta VW Tiguan requerida por esta causa, fue ubicado en un camino interno con las matrículas en mal estado y bloqueado. Al revisar el interior, los policías encontraron el dinero y las armas, todas sin numeración.

Entre lo incautado hay un fusil Colt AR-10 con 13 cartuchos calibre 7,62x51, otro fusil con 25 cartuchos calibre .311 y un tercero con 24 municiones calibre .223.

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Mensaje del ministro

El ministro del Interior, Carlos Negro, valoró el trabajo policial con un mensaje en su cuenta de X.

"Destacamos el trabajo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, tanto operativo como de inteligencia, que una vez más permite avanzar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, afectando sus recursos y debilitando su accionar", escribió.

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