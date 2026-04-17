RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ INTERIOR

Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo

El otro adolescente identificado es de Lavalleja y en su caso se pidió intervención de INAU.

amenaza-tiroteo-collage

Un segundo adolescente vinculado a las amenazas en centros educativos fue identificado este viernes. Tiene 15 años y fue condenado, informó el Ministerio del Interior.

El joven emitió una amenaza en el centro UTU de Colón, a través de una llamada al 911 en la que manifestó que había puesto una bomba en el baño.

Fue identificado y llevado ante la Justicia, donde lo condenaron a seis meses de libertad asistida por una infracción grave de violencia privada.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Una bala perdida hirió a adolescente de 13 años dentro de su casa en Colón

IDENTIFICADO OTRO ADOLESCENTE EN MINAS

Más temprano, la Jefatura de Lavalleja había informado sobre la identificación de otro adolescente por amenaza en UTU de Minas.

Esta denuncia fue comunicada el jueves por la mañana y se derivó a Bomberos. Además, se procedió a investigar en el lugar, con la participación de Policía Científica e intervención de Fiscalía y Juzgado de Familia.

Así, se llegó a identificar al alumno que escribió las amenazas. "En presencia de sus responsables legales reconoció que lo hizo para no concurrir a clases", señala la Jefatura de Lavalleja.

La disposición de las autoridades es que INAU intervenga y eleve un informe a Fiscalía sobre la situación del adolescente de 14 años.

También en Minas, pero en el Liceo Nº1 y en el baño femenino hubo una menaza similar, y como esta, se replicaron otras en más de 30 instituciones, informó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

Temas de la nota

Lo más visto

video
imputada por homicidio

Una mujer conoció a un hombre, lo mató en su casa y le robó todos los electrodomésticos
Vientos previstos de hasta 80 km/h

Advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa
EN CANELONES

Primaria investiga denuncia contra una maestra por agresión a una niña de 4 años
HUBO ACUERDO

Hombre de 40 años apuntó con un arma a un joven de 18 por llevar camiseta de equipo deportivo; fue imputado
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones, Salto y Rocha

Te puede interesar

Justicia rechaza amparo por prospección sísmica y la actividad puede continuar realizándose; ambientalistas apelarán
RECURSO DE AMPARO

Justicia rechaza amparo por prospección sísmica y la actividad puede continuar realizándose; ambientalistas apelarán
Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
INFORMÓ INTERIOR

Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo video
MONTEVIDEO

Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: "Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo"

Dejá tu comentario