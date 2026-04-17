Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo

Un segundo adolescente vinculado a las amenazas en centros educativos fue identificado este viernes. Tiene 15 años y fue condenado, informó el Ministerio del Interior.

El joven emitió una amenaza en el centro UTU de Colón, a través de una llamada al 911 en la que manifestó que había puesto una bomba en el baño.

Fue identificado y llevado ante la Justicia, donde lo condenaron a seis meses de libertad asistida por una infracción grave de violencia privada.

Seguí leyendo Una bala perdida hirió a adolescente de 13 años dentro de su casa en Colón

IDENTIFICADO OTRO ADOLESCENTE EN MINAS

Más temprano, la Jefatura de Lavalleja había informado sobre la identificación de otro adolescente por amenaza en UTU de Minas.

Esta denuncia fue comunicada el jueves por la mañana y se derivó a Bomberos. Además, se procedió a investigar en el lugar, con la participación de Policía Científica e intervención de Fiscalía y Juzgado de Familia.

Así, se llegó a identificar al alumno que escribió las amenazas. "En presencia de sus responsables legales reconoció que lo hizo para no concurrir a clases", señala la Jefatura de Lavalleja.

La disposición de las autoridades es que INAU intervenga y eleve un informe a Fiscalía sobre la situación del adolescente de 14 años.

También en Minas, pero en el Liceo Nº1 y en el baño femenino hubo una menaza similar, y como esta, se replicaron otras en más de 30 instituciones, informó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.