Realizaron acto en Soriano por el Desembarco de los 33 Orientales con presencia de Carolina Cosse

Este domingo 19 de abril a las 10:00 se lleva adelante el acto conmemorativo por el 201° aniversario del Desembarco de los 33 Orientales en la Playa de la Agraciada, en el departamento de Soriano. La actividad cuenta con la presencia de la presidenta en ejercicio, Carolina Cosse.

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Cosse dijo que el proceso no comenzó el 19 de abril de 1825, sino tiempo antes, con reuniones clandestinas en Buenos Aires. “La Cruzada Libertadora no comenzó el 19 de abril, comenzó seguramente antes. Requirió reuniones clandestinas en el local de un tal De la Torre. Seis personas se reunían en Buenos Aires. Luego fue aumentando su número hasta 33. Se reunían en las afueras de Buenos Aires”, expresó.

Cosse también destacó que la importancia de la gesta no se limitó al cruce del río, sino a las decisiones políticas que se tomaron posteriormente. “No era solo cruzar el río, lo más importante era lo que venía después. Así desembarcan acá estos hombres enarbolando la tricolor artiguista en la que habían escrito Libertad o Muerte. La Cruzada Libertadora no fue solo el día que desembarcaron acá, fueron las resoluciones que fueron tomando después. La primera: generar un gobierno provisorio y las características”, señaló.

El 19 de abril de 1825, un grupo de patriotas liderado por Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe desembarcó en la Playa de la Agraciada con el objetivo de liberar la Provincia Oriental de la ocupación brasileña. Bajo la consigna “Libertad o Muerte”, la acción impulsó un rápido respaldo en el interior y reactivó la lucha revolucionaria tras años de dominio extranjero.

Ese impulso permitió instalar un gobierno provisorio y convocar meses después a la Asamblea de la Florida, donde se sentaron las bases para declarar la independencia y avanzar en el proceso de formación del Estado Oriental.