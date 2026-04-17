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Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: "Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo"

"Anoche, yo estaba en mi dormitorio, mirando la tele, siento otra vez el golpes fuertes en la puerta y el grito de mi hija", relató el hombre sobre los copamientos en su casa.

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Una familia sufrió dos copamientos en una semana, en Melilla. El dueño de la casa habló con Subrayado sobre ambos hechos.

La primera vez fue el viernes de la semana pasada. Entraron delincuentes cuando el hombre y su hija estaban en la Facultad de Medicina y la esposa sola en el lugar. Estos tenían los rostros cubiertos y estaban armados. Golpearon a la mujer, la ataron y le robaron dinero.

"Aparte de revolver, rompieron. Cuando la agarraron a mi señora, primero gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo a patadas. Y ahí no sé cuántos minutos habrán estado. Siempre parece una vida", relató el hombre.

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El segundo hecho ocurrió este jueves de noche. Estaba toda la familia en el lugar. La hija comenzó a gritar y así fue que el padre se dio cuenta de que los delincuentes estaban en la casa. Salió armado y tiró en varias oportunidades.

"Anoche, yo estaba en mi dormitorio, mirando la tele, siento otra vez el golpes fuertes en la puerta y el grito de mi hija. Entro a la cocina, la habían agarrado del cuello y la tiraron contra el suelo", contó.

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