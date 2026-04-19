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"No vi nunca en el Estado un plan tan orientado a resultados", dijo Cosse sobre documento para combatir inseguridad

La presidenta en ejercicio valoró el plan de seguridad del Ministerio del Interior y apuntó al combate al crimen organizado.

Carolina Cosse, presidenta en ejercicio.

Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presentó en marzo de 2026 el plan de seguridad al Consejo de Ministros.

Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presentó en marzo de 2026 el plan de seguridad al Consejo de Ministros.

“Lo vengo diciendo desde hace mucho: la violencia es un problema del Uruguay y se expresa en todas sus formas. La forma más terrible son los homicidios y los femicidios, pero también se derrama en cómo establecemos nuestros vínculos en la sociedad. Los que hacemos política tenemos que dar el ejemplo en discutir en un ánimo de respeto”, señaló.

Agregó: “La persecución al crimen organizado donde más le duele, que es en el lavado de activos, ahí el Parlamento hizo una gran tarea con una ley que se aprobó. Es importante que la capacitación de la Policía haya pasado de 3 a 9 meses. Eso ya empezó. Es importante acompañar a la Policía. Ya han ingresado y van a seguir ingresando nuevos policías”.

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Cosse destacó la persecución al crimen organizado en el lavado de activos y mencionó la ley aprobada en el Parlamento. También valoró la extensión de la formación policial de 3 a 9 meses y el ingreso de nuevos efectivos. “Tenemos muchos problemas, no es solo del Ministerio del Interior sino de todos”, sostuvo.

Cosse habló este domingo en la Playa de la Agraciada, en Soriano, donde asistió por el aniversario del Desembarco de los 33 Orientales este 19 de abril.

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