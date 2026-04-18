Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española

Un hombre de 48 años murió este sábado tras chocar el auto que conducía contra un ómnibus en Villa Española.

El fatal desenlace ocurrió en el cruce de Manuel Calleros y Habana. De acuerdo al informe primario al que accedió Subrayado, en el siniestro de tránsito participaron dos autos, una moto y el ómnibus.

El hombre fue sacado del auto por bomberos y recibió asistencia médica en el lugar. Los profesionales solo pudieron constatar su fallecimiento como consecuencia de las serias lesiones que presentaba.

Personal de Policía Científica realizó pericias en la escena y ahora tratará de establecer las eventuales responsabilidades.

Temas de la nota hombre

auto

ómnibus

Villa Española