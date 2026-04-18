Un hombre de 48 años murió este sábado tras chocar el auto que conducía contra un ómnibus en Villa Española.
Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
La Policía investiga las eventuales responsabilidades de un siniestro de tránsito fatal que ocurrió este sábado en Villa Española. Un hombre murió tras chocar su auto contra un ómnibus.
El fatal desenlace ocurrió en el cruce de Manuel Calleros y Habana. De acuerdo al informe primario al que accedió Subrayado, en el siniestro de tránsito participaron dos autos, una moto y el ómnibus.
El hombre fue sacado del auto por bomberos y recibió asistencia médica en el lugar. Los profesionales solo pudieron constatar su fallecimiento como consecuencia de las serias lesiones que presentaba.
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Personal de Policía Científica realizó pericias en la escena y ahora tratará de establecer las eventuales responsabilidades.
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