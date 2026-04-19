El presidente Yamandú Orsi mantuvo un encuentro con uruguayos residentes en Cambrils, en Barcelona, donde le regalaron una camiseta de la Asociación de Uruguayos en esa localidad.
Orsi se reunió con uruguayos en Cambrils, que le regalaron una camiseta: "Me la llevo puesta en el alma"
El presidente participó de un encuentro con la comunidad uruguaya en Cambrils y compartió un mensaje en redes.
Tras la actividad, Orsi publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Esta camiseta me la regalaron los uruguayos de Cambrils me la llevo puesta en el alma. Gracias por el abrazo, por no soltar el hilo con Uruguay, por ser patria lejos de casa”.
Y agregó: “Termino la gira en Barcelona con este encuentro con la comunidad de uruguayos”.
Seguí leyendo
Realizaron acto en Soriano por el Desembarco de los 33 Orientales con presencia de Carolina Cosse
El presidente Orsi participó este sábado en Barcelona de la Cuarta Cumbre En defensa de la democracia, junto a otros mandatarios de izquierda.
Temas de la nota
Lo más visto
MONTEVIDEO
Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
Paro cardiorrespiratorio
Un hombre murió luego de ser atropellado por un auto en La Unión; la conductora dijo que no lo vio
Prefectura buscó por mar y aire
Se les dio vuelta el kayak frente a Punta Gorda, salieron a buscarlos y volvieron nadando hasta a la playa
MONTEVIDEO
Joven de 18 años grave tras ser atacado con armas de fuego desde una moto en el barrio Plácido Ellauri
investigación
Dejá tu comentario