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Cierre de gira

Orsi se reunió con uruguayos en Cambrils, que le regalaron una camiseta: "Me la llevo puesta en el alma"

El presidente participó de un encuentro con la comunidad uruguaya en Cambrils y compartió un mensaje en redes.

Foto: Yamandú Orsi en Instagram.

Foto: Yamandú Orsi en Instagram.

El presidente Yamandú Orsi mantuvo un encuentro con uruguayos residentes en Cambrils, en Barcelona, donde le regalaron una camiseta de la Asociación de Uruguayos en esa localidad.

Tras la actividad, Orsi publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Esta camiseta me la regalaron los uruguayos de Cambrils me la llevo puesta en el alma. Gracias por el abrazo, por no soltar el hilo con Uruguay, por ser patria lejos de casa”.

Y agregó: “Termino la gira en Barcelona con este encuentro con la comunidad de uruguayos”.

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El presidente Orsi participó este sábado en Barcelona de la Cuarta Cumbre En defensa de la democracia, junto a otros mandatarios de izquierda.

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