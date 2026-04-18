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Prefectura buscó por mar y aire

Se les dio vuelta el kayak y cayeron al mar frente a Punta Gorda, salieron a buscarlos y pudieron volver nadando hasta playa Honda

Un hombre mayor de edad y un menor quedaron a la deriva cuando se les dio vuelta el kayak frente a la costa de Punta Gorda. Prefectura los salió a buscar y pudieron volver nadando. Ocurrió este sábado.

El kayak dado vuelta en el agua, frente a la costa de Punta Gorda. Foto: Armada Nacional, Prefectura.

El kayak dado vuelta en el agua, frente a la costa de Punta Gorda. Foto: Armada Nacional, Prefectura.

Un hombre mayor de edad y un menor quedaron a la deriva este sábado de mañana cuando el kayak en el que navegaban se dio vuelta frente a la costa de Punta Gorda, en Montevideo.

Varias personas alertaron de lo sucedido a las autoridades y la Prefectura dispuso de inmediato un operativo de búsqueda por mar y aire.

La Armada Nacional informó luego en un comunicado activó el “operativo de búsqueda y rescate en la zona comprendida entre playa La Mulata y playa Carrasco, aproximadamente a 500 metros de la costa”.

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“De acuerdo a la información recabada, dos personas que se encontraban practicando kayak habrían sufrido el vuelco de su embarcación, quedando a la deriva. Testigos en la zona avistaron que ambas personas eran arrastradas mar adentro, por lo que dieron aviso inmediato al número de emergencias en el mar 106”, detalla el informe oficial.

La búsqueda se hizo con embarcaciones de Prefectura, un helicóptero de la Fuerza Aérea y otro de la Aviación Naval.

“Posteriormente, ambas personas lograron arribar por sus propios medios a la zona de Playa Honda, por lo que se dispuso el envío de un móvil de la Prefectura de Trouville, el cual constató que se trataba efectivamente de los involucrados en el incidente, quienes se encontraban en aparente buen estado de salud”, dice el comunicado.

“La Armada Nacional destaca la rápida activación del sistema de respuesta y recuerda a la población la importancia de dar aviso inmediato ante situaciones de emergencia en el mar a través del 106”, concluye el informe.

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